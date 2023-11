Cattedrale: apertura serale pre-natalizia del Museo diocesano dei matronei

Questa sera, 1 dicembre, a partire dalle ore 20.00, si tiene un'apertura serale pre-natalizia dei matronei e del campanile della Cattedrale di Altamura. Una bella occasione per visitare la ricca collezione di arte sacra e per conoscere l'interno della Cattedrale dall'alto, oltre a poter dare uno sguardo alla città dal campanile.L'iniziativa è a cura del Mudima, il museo diocesano dei matronei, che nel corso dell'anno organizza numerose iniziative per far conoscere il patrimonio storico e per presentare a bambini, famiglie, cittadini e visitatori un vasto patrimonio sacro, gelosamente custodito e conservato.Per informazioni: 348.1518763.