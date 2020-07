Altamura summer time: ricco programma di escursioni e visite guidate (da luglio a ottobre)

Visite guidate e tour urbani gratuiti, laboratori didattici, letture nella natura, escursioni serali, trekking & bike. Tutto questo è "Altamura summer time", organizzato dalla Rete museale Uomo di Altamura. Appuntamenti dal 25 luglio all'11 ottobre al Centro Visite Lamalunga, al Museo Nazionale Archeologico di Altamura e al Centro storico.Con la riapertura al pubblico del Centro Visite Lamalunga, riparte anche la programmazione della Rete Museale Uomo di Altamura con un nuovo calendario di appuntamenti per trascorrere insieme l'estate, tra Murgia e città. Dal 25 luglio al 11 ottobre 2020 numerose attività all'aperto dedicate a bimbi, famiglie, appassionati di arte, natura, sport e non solo, per godere della bella stagione in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticontagio.Si parte sabato 25 luglio con l'escursione al tramonto da Lamalunga al Pulo, grazie alla collaborazione ormai consolidata con l'Associazione In Itinere-Cultural Heritage, Sport and Fun.Chi preferisce restare in città potrà invece approfittare, previa prenotazione, delle visite guidate gratuite a cura delle guide turistiche della Rete Museale: per i weekend estivi, sono in programma visite al Museo Nazionale Archeologico e tour urbani tra i vicoli e i claustri del centro storico di Altamura. Si rinnova anche l'appuntamento estivo dei giovedì #forkids al Centro Visite Lamalunga, incontri pomeridiani dedicati ai più piccoli con divertenti letture animate all'aperto e laboratori didattici per gli appassionati di archeologia, fossili e minerali.Il Centro Visite sarà anche il punto di partenza per numerose escursioni nell'area circostante e passeggiate trekking di bassa difficoltà adatte a tutti. Domenica 9 agosto potremo osservare il cielo stellato da un punto di vista privilegiato, la Murgia, durante il Trekking notturno di San Lorenzo. Le escursioni domenicali nel Parco dell'Alta Murgia riprenderanno poi a settembre, con percorsi sempre diversi.Tra settembre e ottobre infine, in collaborazione con l'associazione Orme Bike, si terranno anche due escursioni in mountain bike alla scoperta di grotte e doline carsiche, attraverso strade sterrate e a bassa intensità di traffico.Primo appuntamentoSabato 25 luglio, ore 17.30Sulle orme di Ciccillo: escursione a Lamalunga e Pulo di AltamuraIn collaborazione con In Itinere>Meeting point: Centro Visite LamalungaPartiremo dal Centro Visite con il racconto della scoperta dell'Uomo di Altamura attraverso il filmato 3D della Grotta di Lamalunga. Proseguiremo con un'escursione ad anello tra i meravigliosi e selvaggi scenari dell'Alta Murgia, con i suoi dolci rilievi rocciosi, i calcari affioranti e i muretti a secco illuminati dai colori delle ultime luci del giorno. Il percorso ci condurrà inoltre alla scoperta del Pulo di Altamura, il fenomeno carsico più imponente dell'Alta Murgia.-Difficoltà: bassa-Lunghezza percorso: 12 km circa-Prenotazione obbligatoriaInfo, costi e prenotazioni:initinere.aps@gmail.comLorenzo 338 37 48 826Tutto il programma: www.uomodialtamura.it