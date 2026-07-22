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Concerti

Altamura in scena: omaggio a Lucio Dalla con il chitarrista Ricky Portera

mercoledì 22 luglio 2026 Oggi
𝐑𝐢𝐜𝐤𝐲 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔 - 𝐎𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐃𝐚𝐥𝐥𝐚

22 luglio, ore 21:00
Piazza Matteotti, Altamura
Ingresso gratuito

Secondo appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna estiva promossa dall'Amministrazione comunale e affidata per l'organizzazione a Orchestra Saverio Mercadante, con direzione artistica di Rocco Debernardis.
Sul palco in piazza Matteotti il musicista Ricky Portera, che ha collaborato a lungo con Lucio Dalla, e la band Quintetto Unisono.
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