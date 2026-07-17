Altamura in scena 2026: spettacolo con l'attore e cantante Sergio Muniz

Sabato 18 Luglio, ore 21:00Piazza Don Tonino Bello, AltamuraIngresso gratuitoPrimo appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna promossa dall'Amministrazione comunale e organizzata da Orchestra Saverio Mercadante, con la direzione artistica di Rocco Debernardis.Si comincia con un viaggio intimo tra musica e parole, con protagonista l'attore e cantante Sergio Múñiz.Insieme a Sergio Múñiz e al Trio Unisono verranno esplorate storie, aneddoti e riflessioni cullati dalle note e dalle onde del mare. Un connubio perfetto di concerto e narrazione da non perdereSul palco:Sergio MÚÑIZ - voce solista e chitarra;Michele MIRABELLA - regia;Saverio PETRUZZELLIS - batteria;Filippo DE SALVO - contrabbasso;Paolo LUISO - pianoforte.