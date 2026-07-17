Sergio Muniz
Sergio Muniz
Cultura e spettacolo

Altamura in scena 2026: spettacolo con l'attore e cantante Sergio Muniz

sabato 18 luglio 2026 Oggi
Sabato 18 Luglio, ore 21:00
Piazza Don Tonino Bello, Altamura
Ingresso gratuito

Primo appuntamento di Altamura in Scena 2026, la rassegna promossa dall'Amministrazione comunale e organizzata da Orchestra Saverio Mercadante, con la direzione artistica di Rocco Debernardis.

Si comincia con un viaggio intimo tra musica e parole, con protagonista l'attore e cantante Sergio Múñiz.

Insieme a Sergio Múñiz e al Trio Unisono verranno esplorate storie, aneddoti e riflessioni cullati dalle note e dalle onde del mare. Un connubio perfetto di concerto e narrazione da non perdere

Sul palco:
Sergio MÚÑIZ - voce solista e chitarra;
Michele MIRABELLA - regia;
Saverio PETRUZZELLIS - batteria;
Filippo DE SALVO - contrabbasso;
Paolo LUISO - pianoforte.
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