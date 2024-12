Accendi la magia: festa di luce e danza per l'inizio delle feste di Natale

Venerdì 6 dicembre, alle 19.30 in Piazza Duomo, "Accendi la magia": cerimonia di accensione delle luminarie natalizie del centro storico. Luce, danza e musica per accogliere il brillare di migliaia di luci che scandiranno i giorni di festa nel centro di Altamura.Inoltre, a seguire alle ore 20.00 sul palco centrale in via Ottavio Serena concerto con Patrick Girondi & The Orphan's Dream.Mercatini Natalizi in Piazza Resistenza.La Casa di Babbo Natale in Piazza Duomo