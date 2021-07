Volley under 17, Altamura sugli scudi

Un risultato insperato e per questo ancora più bello da commentare. La formazione altamurana della "Scuola e Volley" si inserisce tra le grandi nel torneo nazionale Giovanili CRAI 2021, under 17 maschile, tenutesi a Castellana Grotte dal 25 al 27 giugno scorsi.I ragazzi altamurani si sono classificati 12esimi a livello nazionale dopo una cavalcata che li ha visti giungere al secondo posto nel campionato territoriale, classificandosi secondi anche nel campionato regionale. I giovani atleti guidati da Filippo Capurso, non contenti, sono stati protagonisti di una impresa sportiva che, dopo la fase regionale, li ha visti primeggiare nel girone interregionale, battendo formazioni blasonate come la Gupe Volley Catania e la Tonno Callipo Vibo Valentia.Successi che hanno consentito alla squadra altamurana di partecipare alla fase finale nazionale, dove la "Scuola e Volley" di Altamura ha ben figurato riuscendo a classificarsi al 12 posto assoluto. Una grande soddisfazione per gli atleti e per la città di Altamura che si iscrive per la prima volta tra le prime 12 squadre d'Italia.