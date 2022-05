Volley, buona la prima per la Leonessa nei play-off

Primi tre punti nel girone dei play-off per la Leonessa che nel sua gara inaugurale dei play-off di Serie C per questa stagione batte le esordienti a questa fase di competizione della New Volley Torre, squadra del comune di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, per 3-0 con i parziali di 16-25, 16-25 e 20-25.CRONACA - Gara subito in discesa per la Biscò sblocca la gara realizzando un primo minibreak di due punti in avvio. Ristabilita subito la parità, siamo 3-3, la Leonessa inizia a macinare punti e realizza un primo break solido che le lancia a +6 sul 3-9. La Torre reagisce e prova a rientrare in partita, ma inizialmente senza esito, fino al 5-11 che da una piccola spinta alle padroni di casa per portarsi a -4 sino al 9-13. Dopo qualche altro scambio senza un vero break, la Leonessa allunga a +6 sull'11-18. Il dominio della Leonessa resta a sprazzi, la Torre torna a rispondere ai punti biancorossi riducendo a 5 il punti di margine, ma sul 16-21, la Leonessa smette di scherzare e completa il set chiudendolo senza troppi fronzoli per 16-25.A sbloccare il secondo set è ancora una volta la Leonessa, che con un primo break del set si porta a +3 sul 2-5. Un momento di equilibrio precede un buon break delle biancorosse che si lanciano a +5 sul 4-9, per poi riprendere da dove erano state interrotte e risanare fino al 6-13 il vantaggio. Una botta che la Torre risente e a cui reagisce con un buon break che le rimette in partita finendo a -2 (11-13). Break casalingo a cui reagisce con forza la Leonessa che torna a risanare il vantaggio, sino all'11-16, un vantaggio che la New Volley riesce a mantenere tale per qualche punto. Siamo infatti sul 14-19 quando la Leonessa da forse lo strappo decisivo al set, prima portandosi sul 14-21 e congelando il vantaggio fino al break finale che va dal 16-22 al secondo parziale di 16-25.Avvio differente quello del terzo game che si distingue anche per parziale finale differente dagli altri due e di fatto è la Torre a lanciarsi in vantaggio in avvio con un paio di punti subito ripresi dalla Leonessa che resta in scia e va in vantaggio con un break partito sul punteggio di 4-3 e che di fatto non vede vere interruzioni fino al punteggio di 7-17. I 10 punti di scarto trovati dalla Leonessa sono infatti una serie di break interrotti per un solo punto dalla squadra di casa che però poco influenzano il momento della Leonessa capace via via di ampliare il margine. Solo a questo punto del set la Torre riesce a rispondere ai punti altamurani, e dopo essersi divisi 6 punti a testa (che portano il set sul 13-23), a realizzare un break che sembra riaprire completamente la gara. Al termine, infatti, di una serie di cinque punti consecutivi, la Torre va sul 17-23, e pur concedendo il match point, riesce ad annullarne 3, prima di arrendersi definitivamente con il punteggio di 20-25.Primi 3 punti per la Leonessa che affronterà il Tempesta Taranto in un match che darà un primo assaggio sulla possibile vincente del girone con le due compagini a pari punti in vetta.