Volley: la Leonessa fa 3 su 3!

Si è conclusa con un netto 3-0 la terza giornata di Serie C della Leonessa Volley Altamura che al Palasport "Cupola" di via Piccinni ha ospitato e battuto la Volley's Eagles Bari con i parziali di: 25-10, 25-10 e 25-20.Una sfida tutta in discesa, come preannunciano anche i parziali dei primi due set in cui vanno dati i giusti meriti alla squadra allenata da Claudio Marchisio che potrà certamente ritenersi soddisfatto dell'ulteriore step in avanti fatto dalle sue ragazze rispetto alle due uscite, e vittorie precedenti, nella prestazione complessiva della gara.CRONACA – Gara che eppure si apre con un po' di difficoltà delle altamurane che in avvio faticano a prendere punti sulle avversarie che anzi sembrano maggiormente in gara in avvio, andando anche in vantaggio in più di una circostanza in avvio. La partita resta comunque su un binario stabile, almeno fino al nuovo vantaggio della Leonessa, che dal momento in cui trova il 7-6 prende le redini della gara e le manterrà da qui al terzo set. Le biancorosse trovano una serie positiva che le lancia a +9 sul punteggio di 15-6, ininterrotto anche dal time out del mister Incerti che non riesce a spezzare l'egemonia della Leonessa in questa fase di gara. Il set, da questo punto, scivola via, con piccole reazioni delle baresi che non abbassano mai la differenza, anzi, cadono prima a -10, poi -11, sul 21-10, ultimo punto dell'Eagles, che cede così il primo set.Sulla scia del primo set il secondo che non solo si chiude con lo stesso parziale, ma scorre anche ben più in fretta del precedente. La Leonessa già in avvio si lancia sul +6, per poi rafforzare il vantaggio in pochi scambi. Sono veri e propri sgambetti i punti delle ospiti che nel secondo set non mettono neanche paura alle biancorosse che iniziano il classico giro di cambi. Sul +8 (13-5) sembra tornare l'equilibrio, misero, con un parziale così ampio che dura fino al 17-9 e si trasforma in abissale quando trovato il -12 con il punto del 22-10, la Leonessa chiude ancora senza sbavature il set.Storia a sé, invece, il terzo set. L'Eagles, forse approfittando dei tanti cambi in campo rispetto al sestetto iniziale della Leonessa, riesce maggiormente a prendere il sopravvento. Le baresi vanno avanti in avvio e questa volta si lanciano anche a +4 sul 2-6, ma anche in questo caso resta un'illusione. La Leonessa torna in gara sull'8 pari, poi si lancia a +3, ma questa volta non scappa, anche nel momento in cui più sembra farlo, con un 17-11 che sa di batosta morale per l'Eagles che invece in questo set reagisce "rimonta", in parte, restando sotto, ma di 1, sul 18-17. Nel finale tanta tensione, ma poca paura nella Leonessa comunque in controllo del set, tanto da mantenere un saldo +3 che lascia alla larga l'Eagles, quel che basta per farla cedere sul 23-20. Il match point è una batosta, il punto finale una formalità.La Leonessa si fionda in vetta in solitaria a quota 9, come i set vinti senza nessuno perso, a +1 dalle rivali. Domenica prossima (ore 18.30) un'altra squadra barese sarà attesa ad Altamura dalla Leonessa, l'Asem, che come l'Eagles cerca punti da aggiungere all'unico fin qui portato a casa.