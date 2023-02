Vittoria sofferta per la Team Altamura

Tre punti contro il pericolante Francavilla e prosegue la marcia play-off. Torna alla vittoria la squadra di Ciro Ginestra ma nel finale si è corso qualche rischio di troppo.Numerose le occasioni per i biancorossi nell'impegno casalingo contro i lucani. Solo nella ripresa, però, si vede concretezza. Padroni di casa in vantaggio con Molinaro che è partito nuovamente dalla panchina e di nuovo, come già altre volte è accaduto, è stato importante per sbloccare il risultato.Il pareggio del Francavilla è stata una doccia fredda ma è durata poco. Casiello, in area, si procura in rigore. Caputo realizza e firma la vittoria.