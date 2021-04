Un pareggio a Brindisi per la Team Altamura

Un punto a Brindisi. Finisce 0-0 la gara tra Brindisi e Team Altamura in una gara senza grandi emozioni, nell'ottava giornata di ritorno. Una partita in sostanziale equilibrio. Comunque non sono mancate le occasioni da rete ma né i padroni di casa né i ragazzi di Monticciolo sono riusciti a concretizzare.Prossimo impegno dell'Altamura mercoledì in casa nella gara molto sentita contro il Gravina. All'andata è finita 2-2. Nella Fbc sono stati giorni di grandi novità: ieri le dimissioni del tecnico Gaburro e del direttore sportivo Maule e dopo mezza giornata l'annuncio del nuovo tecnico, Pasquale De Candia, e del ds Fabio Moscelli. Oggi la Fbc è stata inoperosa: la gara con il Nardò è stata rinviata per i casi Covid nella squadra salentina.Tanti i motivi di interesse della prossima gara. La Team vuole proseguire la sua marcia, in scia alle altre protagoniste del campionato (in attesa di recuperare le tre gare mancanti) mentre per il Gravina c'è un assoluto bisogno di fare punti o la situazione in coda alla classifica diventerà irreversibile. E poi c'è De Candia, l'ex di turno. Nella scorsa stagione fu alla guida proprio della Team, prima della sostituzione con Monticciolo.