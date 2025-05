Un'altra squadra sarda sulla strada della Soccer Altamura

Nella mattinata di ieri presso la sede della Divisione Calcio a 5 è stato effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti delle semifinali della Final Four dei playoff di Serie B Femminile che assegneranno l'ultimo posto in serie A, kermesse che aprirà, nel weekend del 17 e 18 maggio, il programma delle Futsal Finals al Carisport di Cesena. Allaè capitata l', squadra vincitrice del Girone A e sconfitta negli spareggi promozione dalla Women Roma, mentre nell'altra semifinale si sfideranno Virtus Romagna e Pero.Sulla strada della squadra biancorossa, dunque, un'altra squadra sarda, dato che nei quarti di finale delle Final Eighit di Coppa Italia l'urna le aveva assegnato come avversaria lo Jasnagora. Un' avversaria difficile, quindi, ma da affrontare a viso aperto, vista l'importanza della posta in palio. Ne è consapevole misterche ha così commentato l'esito del sorteggio: "Sicuramente, una squadra che ha vinto il proprio campionato, non può che essere temibile, composta da calcettiste di ottimo valore, ma noi non siamo da meno e venderemo cara la pelle. Daremo il massimo per cercare di portare a casa il risultato." Il tecnico biancorosso, poi, ha anche analizzato la vittoria contro il Levante Caprarica: "Dal punto di vista tattico – ha aggiunto -sapevamo che il Levante Caprarica avrebbe basato la partita sui lanci lunghi, così come all'andata, ma, su un campo come il nostro, completamente differente dal loro che è molto piccolo, questo aspetto non ci avrebbe creato problemi e infatti non lo è stato. Chiaramente l'intensità e la qualità delle ragazze ha fatto la differenza."La partita tra Athena Sassari e Soccer Altamura andrà in scena sabato alle 19.00 è sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5 è sarà preceduta dall'altra semifinale, in programma dalle ore 16.00. La finale, invece, è programmata per domenica alle ore 15.00 con la speranza di rivedere la squadra biancorossa.