Tutti al PalaPiccinni per sostenere la Soccer

"Tutti al PalaPiccinni". Queste le parole su alcuni striscioni affissi in alcuni punti della città per invitare gli sportivi a sostenere la Soccer Altamura nel pomeriggio di domenica.La squadra del patron Benedetto affronta una sfida molto importante. C'è pausa di campionato per fare spazio alla Coppa Italia. Contro la Virtus Cup Sammichele la posta in gioco è alta: un posto nella final eight. Obiettivo prestigioso e importante per le biancorosse, in attesa dei verdetti di campionato (mancano due gare alla fine della stagione regolare e l'Altamura è stabilmente al secondo posto).Fischio d'inizio alle ore 17.00. Appuntamento da non perdere per gli sportivi e per gli appassionati dei colori biancorossi in tutti gli sport. L'allenatore Colaianni fa affidamento sulla squadra per proseguire la marcia anche sul fronte della Coppa.