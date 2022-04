Tre punti d'oro per la Team Altamura

Tre punti d'oro sono stati conquistati dalla Team Altamura nella quartultima giornata del campionato di serie D, girone H. In trasferta, i biancorossi hanno superato la Nocerina (1-2) nella gara di anticipo.La squadra di Dibenedetto è entrata in campo molto concentrata, decisissima a mettersi subito alle spalle le due sconfitte consecutive che avevano creato un po' di nervosismo. Pur trovandosi la Nocerina in zona play-off, la Team non ha avuto alcun timore reverenziale.Combattuto il primo tempo. E' stata la Team ad andare in vantaggio con Baradji, grazie ad un'azione corale. Poco dopo i "molossi" di casa hanno trovato il pareggio sugli sviluppi di un calcio di rigore, inizialmente parato da Spina. Sempre un rigore ha deciso la partita: lo ha trasformato Molinaro.Una vittoria che riporta serenità. Ora si attendono i risultati dagli altri campi in una giornata spezzata in due: tre partite domani; sei sono in programma mercoledì e tra queste in chiave salvezza sono importanti gli scontri diretti fra San Giorgio e Nardò, Nola-Casarano e Brindisi-Lavello.