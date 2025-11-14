Soccer: Liliana Nicoletta
Calcio a 5

Tre giocatrici della Soccer Altamura convocate per i Mondiali nelle Filippine

L'italiana Polloni e le polacche Kubaszek e Szostak

Altamura - venerdì 14 novembre 2025 8.58
La Soccer Altamura scrive una pagina storica del proprio percorso sportivo: tre giocatrici biancorosse prenderanno parte al primo Mondiale femminile di futsal, in programma dal 21 novembre al 7 dicembre a Manila (Filippine).

Tra le 18 convocate della Ct Francesca Salvatore per il raduno pre-Mondiale dell'Italia c'è anche Anthea Polloni, portiere della Soccer Altamura, che si unirà alle Azzurre dal 3 novembre al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. Una conferma importante per la giovane biancorossa, frutto del suo impegno e delle ottime prestazioni in biancorosso. L'Italia, inserita nel Gruppo D, farà il suo esordio domenica 23 novembre contro Panama (ore 10 italiane), per poi affrontare Brasile (26 novembre, ore 13.30) e Iran (29 novembre, ore 10). Le Azzurre disputeranno anche due test amichevoli: Sabato 8 novembre a Roma contro l'Argentina (a porte chiuse) e Martedì 18 novembre a Manila contro il Giappone.

Ma la festa in casa Altamura non finisce qui: anche Klaudia Kubaszek e Julia Szostak sono state convocate con la Nazionale Polacca, che prenderà parte al Gruppo A insieme a Filippine, Marocco e Argentina. Un traguardo straordinario che riempie d'orgoglio tutta la famiglia altamurana, simbolo di come impegno, talento e passione possano portare in alto i colori biancorossi anche sulla scena mondiale.

La società commenta con entusiasmo: "Vedere tre nostre giocatrici protagoniste al primo Mondiale di futsal è motivo di grandissimo orgoglio. È il premio per il lavoro quotidiano, la crescita costante e la dedizione di tutto il gruppo. Forza ragazze — portate in alto i nostri colori e quelli di Italia e Polonia!"
