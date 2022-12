Trasferta a Fasano per la Team Altamura

Allo stadio Vito Curlo di Fasano, alle ore 15:30, andrà in scena la 14a giornata del girone H di Serie D per Fasano e Altamura.Le due squadre, di recente vicine per la trattativa che ha visto il passaggio dalla Team al Fasano del terzino sinistro classe 2001, Roberto Farinola, si incontrano al Curlo per un match d'alta classifica in cui entrambe si giocano tanto nelle sorti della stagione.La gara, infatti, oltre a mettere di fronte due club in corsa per i play-off (Fasano 4° con 22 punti, Altamura 7° con 21) vede affrontarsi anche due squadre con momenti differenti nei risultati. La Team Altamura, reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Barletta (la settimana scorsa capolista con la Cavese), è in una striscia positiva che oramai procede ininterrotta dalla trasferta con il Martina del 16 ottobre; difronte però, c'è il Fasano, in Serie D imbattuta in casa, ma reduce da 3 sconfitte nelle ultime 3 trasferte della stagione, ma non è tutto. È stata proprio la Team Altamura a togliere l'imbattibilità casalinga stagionale del Fasano, seppur non in Serie D. La formazione allenata da Ciro Ginestra, infatti, ha vinto di misura ed in inferiorità numerica la gara di Coppa Italia di categoria, lo scorso 2 novembre, proprio a Fasano.La palla passa ai giocatori in campo, pronti a dar spettacolo per una sfida che potrebbe valere più di un ambito sogno chiamato Lega Pro.