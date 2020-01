Team, un punto nella trasferta a Vallo della Lucania

RISULTATO FINALEGelbison - Team Altamura 1-1Un altro pareggio per la Team Altamura, ottenuto oggi in un'ostica trasferta. Team in vantaggio nel primo tempo con Guadalupi. Nella ripresa il pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore.ARTICOLO PRE-PARTITADopo lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato nella partita casalinga contro il Gladiator, la Team Altamura riparte dal match di domenica contro la Gelbison. La squadra di mister Monticciolo si è fortemente potenziata nel mercato di riparazione, ma i nuovi innesti non riescono ancora ad incidere come la tifoseria e la società in primis vorrebbero.La situazione di classifica continua ad essere deficitaria e il pericolo di essere risucchiati ancora più in basso è evidente, se si considera che sotto la formazione altamurana ci sono 8 squadre con il fanalino di coda che dista solamente 9 punti dalla Team. Anche perché la forbice tra le prime della classe e le altre sta iniziando ad allargarsi, delineando con maggiore chiarezza la classifica e i valori in campo. Un passo falso a Vallo della Lucania significherebbe cancellare definitivamente ogni velleità di classifica, avvicinandosi pericolosamente alla zona playout.Dalla loro i campani, dopo un avvio di campionato eccellente, sono via via scivolati sempre più in basso, con le ultime quattro uscite stagionali nelle quali hanno rimediato tre sconfitte e un pareggio, se pur di prestigio contro la prima della classe Bitonto. Una squadra che ha nel gol il suo tallone d'Achille, visto che in 18 partite ha realizzato solo 11 reti, ma che può contare su una difesa solida che ha subito solo 15 gol.La Gelbison, inoltre, tra le mura amiche ha vinto una sola partita, nella prima uscita stagionale contro l'Andria. Una vittoria casalinga che manca ormai da 17 giornate e che i tifosi altamurani sperano non debba tornare proprio allo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania.Calcio d'inizio alle ore 14,30.