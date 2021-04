Team, un bel tris per proseguire la marcia

Nel recupero della 17° giornata di campionato di serie D (girone H) la Team Altamura ottiene la seconda vittoria di fila in casa e prosegue la sua striscia positiva. Una vittoria meritata.La Team è stata molto accorta a recuperare l'iniziale svantaggio. Alla rete di Strambelli per il Molfetta ha risposto il solito Spano. In pareggio è terminato il primo tempo.Nella ripresa l'Altamura ha messo in chiaro i valori in campo con altri due gol, entrambi su calci di rigore, realizzati da Bozzi (dopo un fallo in difesa del Molfetta e conseguente atterramento di Casiello) e da Lorenzo (rigore ottenuto dallo stesso Lorenzo, messo giù dal portiere).Continua così il momento buono della Team Altamura. Un pareggio e due vittorie nel giro di dieci giorni dopo la ripresa dell'attività agonistica, sospesa per i biancorossi a causa di numerosi casi Covid.