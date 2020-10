Team, a causa del Covid rinviata trasferta a Pozzuoli

Anche la Team deve arrendersi al Covid. Sono, infatti, ben cinque, al momento, le gare del girone H della serie D che sono state rinviate, con le formazioni che devono fare i conti con la pandemia da coronavirus. Dopo le positività di 2 atleti della società altamurana, anche l'incontro previsto in Campania, a Pozzuoli, contro la Puteolana è stato rinviato.Oltre all'incontro tra Puteolana e Team Altamura, nel girone H sono state anche posticipate Gravina- Fasano, Cerignola- Portici, Carasano-Taranto e Real Aversa-Nardò. Uno stop che non ci voleva, per una squadra pronta a risalire a cavallo dopo essere stata disarcionata dalla corrazzata Bitonto, nell'ultimo scontro casalingo al D'Angelo. Una partita nata male, che ha visto i ragazzi di mister Monticciolo riuscire a reagire solo nel secondo tempo, dopo essere andati sotto per ben due volta nella prima frazione di gioco e sperare nella ripresa in una rimonta, che non purtroppo, per la Team, non è arrivataAdesso i leoni biancorossi avranno tempo di leccarsi le ferite, dovendo rimandare il pronto riscatto atteso contro la formazione di Pozzuoli, a causa del covid, che ha costretto gli altamurani a rimanere a casa per questa domenica, e non affrontare una trasferta, sulla carta, più semplice rispetto ai primi match di stagione. Un inizio di campionato scoppiettante nel quale la squadra biancorossa ha dovuto affrontare tutte le principali pretendenti alla promozione.Fermati per questa domenica ai box dal covid, i ragazzi di mister Monticciolo avranno modo di ricaricare le pile per il recupero della gara contro la Puteolana, previsto per mercoledì 4 novembre.