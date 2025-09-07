Team Altamura: vittoria al cardiopalma

3ª giornata del campionato di Serie C, Team Altamura in casa contro la Cavese. Allo stadio "Tonino D'Angelo", davanti a 2000 spettatori, i biancorossi vincono per 2-1 grazie alle reti di Simone e Curcio, che valgono 3 punti pesantissimi.Gli 11 scelti da Mister Mangia sono: 22. Viola; 30. Nazzaro, 13. Poli, 38. Nicolao; 18. Silletti (C), 4. Dipinto, 32. Lepore, 16. Grande; 10. Curcio, 7. Rosafio, 14. Simone.A disposizione: Spina, Fasanelli, Zazza, Crimi, Florio, Esposito, Mbaye, Mogentale, Ganfornina, Dimola, Franco.Primo quarto d'ora di studio tra di loro per le squadre e al 15º minuto Michele Grande svetta in area di rigore ma c'entra in pieno la traversa. Minuti 35 segna la Cavese ma il gol è annullato per fuorigioco. Ammonito al minuto 38 il capitano della Cavese Piana per fallo su Simone. Sempre Simone, un minuto dopo, ci prova in area ma il tiro termina leggermente fuori.È al minuto 42 che i biancorossi si portano sull'1-0 sbloccando il match. Grande in area serve Simone che piazza la palla sotto l'incrocio facendo esplodere di gioia i tifosi. E dopo 2 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo.Riparte la gara, minuto 55 ammonito prima Poli e poi Grande al 61º per i biancorossi. Pareggia la Cavese al minuto 66 con Fella, di tacco in area di rigore. Primi cambi per Mister Mangia al minuto 70, escono Rosafio e Nicolao ed entrano Florio e Mogentale. Al minuto 73 ammonito il neo entrato Supija per la Cavese. 80º minuto altri due cambi per Mister Mangia, escono Simone e Nazzaro ed entrano Franco e Mbaye. Al minuto 84, dopo svariate proteste, viene finalmente ammonito Prosperi, l'allenatore della Cavese. Al 90º minuto, poco prima della concessione dei 5 minuti di recupero, espulso, invece, Mister Mangia. Ma i biancorossi trovano la rete che vale 3 punti allo scadere, Curcio servito in area di rigore spedisce la palla all'angolino e batte il portiere. Triplice fischio, i biancorossi portano a casa i primi 3 importantissimi punti della stagione.Le dichiarazioni a fine partita del tecnico Mangia: "Primo tempo bene in generale, ultima parte benissimo. Abbiamo una nostra idea, attirando la pressione per trovare gli spazi. Nel secondo tempo si sono alzati i ritmi e noi siamo un po' calati. Loro con i cambi hanno alzato la qualità offensiva e li è cambiata la partita, complimenti a loro. Il risultato finale è un premio al sacrificio per l'impegno settimanale che mettono a disposizione. Il gol nel finale, visto da sopra, è stato un bel sospiro di sollievo, ho pensato a qualche mormorio ricevuto dagli spalti. La squadra mi è piaciuta tutti, sono contento della prestazione e bisogna continuare così".