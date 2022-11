Team Altamura, una vittoria sonante

Vittoria sonante della Team Altamura. Nella decima giornata di serie D, girone H, i biancorossi superano in casa il Lavello con un netto 3-0. Prestazione convincenti e risultato netto.Le reti sono state messe a segno nel primo tempo da Croce e Sosa; nella ripresa il sigillo di Di Pinto. Una vittoria con cui la squadra di Ginestra fa il bis dopo la bella trasferta contro la Nocerina (e sono tre le vittorie di fila se si prende in considerazione anche quella con il Fasano in Coppa Italia). La classifica inizia a farsi più interessante. Ma servono ora ulteriori conferme prima di potersi ritenere soddisfatti perché ci sono vari punti persi per strada da recuperare se si vuole ambire a piazzamenti importanti.