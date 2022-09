Team Altamura, una vittoria convincente

Torna il sereno in "casa" della Team Altamura. Convincente vittoria, 3-1, contro il Gladiator di Santa Maria Capua Vetere, nell'esordio casalingo di campionato, per la seconda giornata di serie D girone H.Una gara con spettacolo e tanti gol. Buona presenza di pubblico che ha apprezzato e gioito. Partita subito sotto il controllo dei padroni di casa che in sette minuti hanno già firmato il successo: al 5' sono passati in vantaggio grazie ad un tiro di un Sosa oggi attivissimo, deviato da Tomi (quindi autorete); poi hanno raddoppiato al 7' con una bella azione di Croce, in rete con un tiro di sinistro. Nella ripresa gli ospiti hanno dimezzato lo svantaggio con De Biasi all'80' ma ci ha pensato Molinaro, con una caparbia azione in area di rigore, a mettere la vittoria al sicuro, segnando il 3-1.Immediato riscatto dopo le recriminazioni e le proteste della prima gara persa contro la Cavese. Il risultato di 1-0 a Cava de' Tirreni è sub iudice per il reclamo presentato dalla società altamurana sul contestatissimo episodio del gol altamurano prima convalidato e poi annullato dall'arbitro. Ha fatto molto discutere soprattutto la presenza a bordo campo di un uomo, forse appartenente alla società ospitante, che si è avvicinato all'assistente di linea per protestare visto che in precedenza lo stesso assistente aveva alzato la bandierina per presunto fuorigioco. Per questo la Cavese ha subito un'ammenda di 1800 euro dal giudice sportivo (nel comunicato ufficiale viene riportata la motivazione secondo la quale persona non identificata inveiva contro l'assistente).