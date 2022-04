Team Altamura, una vittoria che riporta fiducia

Non è mancata la sofferenza, come in quasi tutte le partite di questo campionato. Ma stavolta sono arrivati anche i tre punti. E sono ottimi perché conquistati in una delicata trasferta, a San Giorgio a Cremano, contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza e per evitare i play-out. Risultato finale:Proprio i padroni di casa sono passati in vantaggio con Caprioli. Un colpo quasi a freddo, a 7 minuti dall'avvio, direttamente su calcio di punizione. A riportare i conti in pari ha provveduto Abreu con un colpo di testa che ha valorizzato un cross di Tazza. Decisivo, nella ripresa, il gol di Serra.Il tour de force continua. Mercoledì è in programma un'altra ostica trasferta perché si recupera la gara tra Rotonda Calcio e Team Altamura. La formazione del Parco del Pollino oggi ha superato 2-0 il Bisceglie. La Team, con il risultato di oggi temporaneamente fuori dalla zona play-out, precede i lucani di tre punti ma con una partita in più e, oltretutto, il Rotonda ha smaltito otto punti di penalizzazione. Quindi un avversario temibile, al cui cospetto è altrettanto importante fare punti. E' uno snodo cruciale del campionato.Per il girone H mercoledì si recuperano anche Casarano-Nardò e Bisceglie-Virtus Matino, altre due partiti che hanno ripercussioni dirette sulla lotta per la salvezza.