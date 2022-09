Team Altamura, una sconfitta immeritata

Amarezza per il risultato della prima giornata di serie D, girone H. In trasferta a Cava de' Tirreni, su un campo sempre avaro di risultati, la Team Altamura gioca bene, crea, sbaglia pure un rigore ma perde negli ultimi minuti della gara. Un risultato che non rispecchia quello che si è visto in campo ma, come sempre, nel calcio contano i gol.La vittoria dei padroni di casa è arrivata all'87' con Lomasto.Per i biancorossi c'è da recriminare per un calcio di rigore non realizzato da Croce nel primo tempo. Il portiere di casa Colombo ha parato, sventando la minaccia.(notizia in aggiornamento)