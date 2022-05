Team Altamura, una domenica molto amara

Domenica molto amara per la Team Altamura la terzultima di campionato (girone H, serie D). In casa la squadra biancorossa è stata sconfitta dal Nola (0-2). Sugli altri campi alcune delle dirette avversarie hanno vinto. E quindi la classifica si è nuovamente complicata, a due giornate al termine.Primo tempo senza grandi emozioni. Il Nola decide la gara nella ripresa: al 21' in rete Caliendo, al termine di un'azione confusa nell'area di rigore altamurana. Staiano al 43' raddoppia. L'Altamura non è stata in grado di impensierire più di tanto la difesa avversaria.Una battuta d'arresto che non ci voleva, anche alla luce dei risultati maturati dalle dirette concorrenti alla salvezza. Hanno vinto il Casarano, il Nardò e la Mariglianese. Sono stati fermati, invece, il Lavello e il Rotonda.Mancano due gare e ciascuna ora diventa fondamentale: domenica prossima Altamura-Bisceglie (oggi vincente in casa) e fra 14 giorni Casarano-Altamura. Sarà decisiva la partita contro il Bisceglie. Si dovrà evitare in ogni modo di giocarsela tutta sul campo del Casarano.Ma c'è un aspetto positivo da non trascurare. La Team è fuori dalla zona play-out e ha la possibilità di capitalizzare i due punti di vantaggio che sono ancora molto preziosi.