Team Altamura, un tris per tornare a vincere

Dopo tre pareggi e dopo la parentesi negativa di Coppa con la Cavese, la Team Altamura torna a vincere nella terzultima giornata del girone H di serie D. E lo fa con un tris ai danni dell'ultima della classe, Puteolana. Risultato finale 3-0 con doppietta di Sosa nel primo tempo e rigore di Molinaro nella ripresa.Altamura padrona del campo, poco impensierita dalla squadra campana ospite. Del resto, i valori in classifica parlano chiaro. E non era certo un'occasione che la Team poteva sprecare, dopo aver già perso per strada diversi punti. Con questa vittoria si riporta a ridosso della zona play-off.Domenica, in trasferta a Molfetta, la Team può e deve capitalizzare il momento buono.