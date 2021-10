Team Altamura, un pari contro la Mariglianese

Un pari (2-2) contro la Mariglianese sul proprio campo. Nella sesta giornata del campionato di serie D, girone H, la Team Altamura guadagna un punto in una partita dai continui cambi di fronte.La Team in gol con Zerbo su calcio di rigore nel primo tempo (per il provvisorio pareggio, 1-1, con cui gli ospiti sono stati ripresi dopo il vantaggio iniziale con Peluso). Nella ripresa vantaggio biancorosso, in rete di nuovo Molinaro ottimamente servito da Dayawa. Ma i napoletani sono riusciti a raggiungere il pari con Langella.Secondo risultato utile di fila (dopo la vittoria sorprendente a Cerignola) con cui la Team muove la classifica per uscire dalle secche della zona bassa della classifica. Mercoledì si torna in campo: Altamura in trasferta contro la Virtus Matino.