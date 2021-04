Team Altamura, un pari contro il Lavello

Nel recupero della 19^ giornata, rinviata a suo tempo a causa dei casi Covid-19, la Team Altamura ottiene un pari nella trasferta contro il Lavello (allo stadio Lorusso di Venosa). Buona prestazione sul difficile campo lucano e non sono mancate le occasioni per tentare il "sorpasso".Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo, nonostante una buona Team. Nella ripresa il pareggio arriva con un rigore concretizzato da Tedesco.Per i biancorossi continua la striscia positiva post-Covid, in cui finora è imbattuta. E' il terzo pareggio consecutivo, non senza recriminazioni per qualche punto perso per strada.Per la Team è un periodo affollato per i recuperi delle gare rinviate: da recuperare Team Altamura-Az Picerno (20ª giornata, 25 aprile); Bitonto-Team Altamura (21ª giornata, mercoledì 28 aprile). Da recuperare, inoltre, Team Altamura-Puteolana (22ª giornata).