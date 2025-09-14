Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta

Termina a reti inviolate a Bergamo. I biancorossi, in crescita soprattutto nel secondo tempo, offrono un'ottima prestazione di gioco e rientrano in Puglia con un importante punto guadagnato.Mister Mangia non è presente in panchina causa squalifica rimediata nella partita contro la Cavese, al suo posto c'è il suo vice Francesco Cudazzo.I biancorossi scendono in campo così: 12. Viola; 30. Nazzaro, 13. Poli, 38. Nicolao; 18. Silletti (C), 4. Dipinto, 32. Lepore, 16. Grande; 10. Curcio, 7. Rosafio; 14. Simone.A disposizione: Franco, Crimi, Zazza, Florio, Esposito, Mogentale, Spina, Ortisi.All'8º minuto, Vavassori tutto solo in area di rigore si divora clamorosamente un gol già fatto graziando i biancorossi. Dieci minuti dopo, è sempre Vavassori, mandato in porta da Cissé, che spedisce il pallone fuori non di molto alla sinistra del portiere. Al minuto 30 il primo cambio della partita per i nerazzurri, fuori capitano Bergonzi per infortunio e dentro Idele. Dopo 3 minuti di recupero, termina il primo tempo sul risultato di 0-0.Si riparte nel secondo tempo e l'atalanta parte forte, al 46º Cissé irrompe in area di rigore ma il suo tiro fortunatamente si schianta contro il palo alla sinistra del portiere. Ci provano i biancorossi al 54º con Silletti di testa su cross da punizione ma il tiro termina alto. Prima parata di Viola su tiro di Misitano al 62º, che si ripete con una doppia parata sul calcio d'angolo successivo.Minuto 64, primi cambi biancorossi, escono Dipinto e Nicolao e subentrano rispettivamente Ortisi e Mogentale. 3 minuti dopo, occasione Team Altamura, bicicletta in area di Simone col pallone che termina di poco fuori. In crescita i biancorossi, che al 70º minuto, con Nazzaro in area su sponda di Simone ci prova ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Ancora occasione per il Team Altamura, al 75º occasione d'oro per Silletti come un rigore in movimento ma la palla termina di poco fuori. Tre minuti dopo, terzo cambio Team Altamura: esce Simone ed entra Florio. Concessi 4 minuti di recupero, minuto 90 ultimo cambio per i biancorossi, esce Lepore stremato ed entra Zazza. Finisce quindi 0-0 tra Atalanta U23 e Team Altamura, con i biancorossi che conquistano un ottimo punto importantissimo.Prossimo appuntamento domenica 21 Settembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Tonino D'angelo di Altamura per Team Altamura-Trapani.