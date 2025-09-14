Team Altamura
Team Altamura
Calcio

Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta

Termina 0-0 contro l’Atalanta U23 ma ottima prestazione dei biancorossi

Altamura - domenica 14 settembre 2025 17.15
4ª giornata del campionato di Serie C
Atalanta under 23 - Team Altamura 0-0

Termina a reti inviolate a Bergamo. I biancorossi, in crescita soprattutto nel secondo tempo, offrono un'ottima prestazione di gioco e rientrano in Puglia con un importante punto guadagnato.

Mister Mangia non è presente in panchina causa squalifica rimediata nella partita contro la Cavese, al suo posto c'è il suo vice Francesco Cudazzo.
I biancorossi scendono in campo così: 12. Viola; 30. Nazzaro, 13. Poli, 38. Nicolao; 18. Silletti (C), 4. Dipinto, 32. Lepore, 16. Grande; 10. Curcio, 7. Rosafio; 14. Simone.
A disposizione: Franco, Crimi, Zazza, Florio, Esposito, Mogentale, Spina, Ortisi.

All'8º minuto, Vavassori tutto solo in area di rigore si divora clamorosamente un gol già fatto graziando i biancorossi. Dieci minuti dopo, è sempre Vavassori, mandato in porta da Cissé, che spedisce il pallone fuori non di molto alla sinistra del portiere. Al minuto 30 il primo cambio della partita per i nerazzurri, fuori capitano Bergonzi per infortunio e dentro Idele. Dopo 3 minuti di recupero, termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Si riparte nel secondo tempo e l'atalanta parte forte, al 46º Cissé irrompe in area di rigore ma il suo tiro fortunatamente si schianta contro il palo alla sinistra del portiere. Ci provano i biancorossi al 54º con Silletti di testa su cross da punizione ma il tiro termina alto. Prima parata di Viola su tiro di Misitano al 62º, che si ripete con una doppia parata sul calcio d'angolo successivo.
Minuto 64, primi cambi biancorossi, escono Dipinto e Nicolao e subentrano rispettivamente Ortisi e Mogentale. 3 minuti dopo, occasione Team Altamura, bicicletta in area di Simone col pallone che termina di poco fuori. In crescita i biancorossi, che al 70º minuto, con Nazzaro in area su sponda di Simone ci prova ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Ancora occasione per il Team Altamura, al 75º occasione d'oro per Silletti come un rigore in movimento ma la palla termina di poco fuori. Tre minuti dopo, terzo cambio Team Altamura: esce Simone ed entra Florio. Concessi 4 minuti di recupero, minuto 90 ultimo cambio per i biancorossi, esce Lepore stremato ed entra Zazza. Finisce quindi 0-0 tra Atalanta U23 e Team Altamura, con i biancorossi che conquistano un ottimo punto importantissimo.

Prossimo appuntamento domenica 21 Settembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Tonino D'angelo di Altamura per Team Altamura-Trapani.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23 Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23 Trasferta a Bergamo per i biancorossi, sperando di confermarsi
Team Altamura: vittoria al cardiopalma Team Altamura: vittoria al cardiopalma I biancorossi s'impongono 2-1 con la Cavese. In gol Simone e Curcio
Team Altamura a caccia della prima vittoria Team Altamura a caccia della prima vittoria Dopo i ko di Caserta e contro il Crotone
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo" Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo" I calabresi si impongono sui biancorossi per 0-4
Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa Al D’angelo arriva il Crotone
Team Altamura: falsa partenza in campionato Team Altamura: falsa partenza in campionato Nel posticipo sconfitta 3-1 a Caserta
Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta Mangia: "A Casarano buona prestazione"
Coppa Italia: esordio amaro per Team Altamura Coppa Italia: esordio amaro per Team Altamura Sconfitta a Casarano
Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura
14 settembre 2025 Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura
Grande festa per la Madonna del Buoncammino
14 settembre 2025 Grande festa per la Madonna del Buoncammino
Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23
13 settembre 2025 Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23
Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune
13 settembre 2025 Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune
Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio
12 settembre 2025 Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio
Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino
12 settembre 2025 Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino
Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa
11 settembre 2025 Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa
"Daspo urbano " per tre giovani altamurani
11 settembre 2025 "Daspo urbano" per tre giovani altamurani
Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande
11 settembre 2025 Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande
Grano: prezzo ancora in picchiata
10 settembre 2025 Grano: prezzo ancora in picchiata
La Soccer Altamura presenta la nuova stagione
10 settembre 2025 La Soccer Altamura presenta la nuova stagione
Pallacanestro: nasce la Dream Basket Altamura
10 settembre 2025 Pallacanestro: nasce la Dream Basket Altamura
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.