Team Altamura, un pari a Lavello

La Team Altamura torna dalla trasferta di Lavello con un punto. Risultato finale nella quarta giornata di serie D, girone H: 0-0. Un punto tutto sommato buono perché, combinando il risultato altamurano con quelli degli altri campi come le sconfitte del Nola e del Rotonda, consente alla Team di fare un passo avanti rispetto alla zona play-out. Peraltro con due partite ancora da recuperare (con Nardò e Casarano).Una partita equilibrata in cui vicendevolmente le due squadre si sono rese pericolose in poche occasioni.Mercoledì si torna in campo per un turno infrasettimanale: al D'Angelo la Team affronta l'Audace Cerignola.(notizia in aggiornamento)