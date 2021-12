Team Altamura, un pari a Bisceglie

Finisce 0-0 la gara tra Bisceglie e Team Altamura, nella penultima giornata di serie D, girone H. Una gara equilibrata, con poche emozioni. Hanno latitato le occasioni da rete. In sostanza le due squadre si sono controllate a vicenda.Nella ripresa la Team ha giocato per mezz'ora in superiorità numerica per l'espulsione di Acosta per un brutto fallo di gioco. Ma anche in questi trenta minuti non è riuscita a rendersi pericolosa.Un punto che fa classifica. Quarta partita utile consecutiva per l'Altamura (due pareggi e due vittorie) con la guida del mister Leo Dibenedetto che i tifosi vogliono allenatore in pianta stabile della prima squadra. Da quattro partite, inoltre, è imbattuto il portiere Spina.Il campionato si ferma per la pausa delle festività. Si riprenderà il 9 gennaio con la gara casalinga contro il Casarano. Un altro duello per la salvezza.