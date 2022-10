Team Altamura, un pareggio nel finale

Finisce in pari la sfida tra Team Altamura e Brindisi Fc (1-1) nell'ottava giornata del campionato di serie D, girone H. Un punto buono per la Team che per tutta la ripresa ha dovuto inseguire la squadra della città adriatica, che ha fallito anche delle palle gol abbastanza abbordabili. Decisivo il gol di Molinaro sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ancora una volta è stato molto utile alla causa altamurana.Le reti nel secondo tempo: Malaccari al 46', Molinaro al 90'.Per la Team il campionato non decolla. E' il quarto pareggio e bisogna dire "grazie" a Molinaro per aver risolto un'altra situazione che rischiava di essere compromessa.