Team Altamura, un pareggio... di rigore!

Un punto in trasferta per la Team Altamura nella settima giornata di serie D, girone H. E' mancata la "cattiveria" agonistica di chiudere a rete varie occasioni e soprattutto pesa un calcio di rigore sbagliato, anzi parato dal portiere della squadra di casa. E anche il Martina ha sbagliato un calcio di rigore.Quindi perfetta parità. Sia nel risultato finale sia nel computo finale.Per la Team Altamura una posizione di classifica al momento non appagante rispetto alle aspettative di inizio stagione. Lo stesso allenatore Ciro Ginestra recrimina perché mancano diversi punti all'appello e chiede ai suoi giocatori di essere più incisivi e concreti. Si costruisce molto gioco ma si segna poco. Sarebbe meglio il contrario.