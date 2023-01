Team Altamura, un pareggio che sta molto stretto

Vittoria sfumata della Team Altamura che è andata vicinissima al successo contro la capolista Cavese. E sarebbe stata meritata. I campani hanno segnato al 90', con un calcio di rigore, con cui Bubas ha pareggiato i conti. L'Altamura era passata in vantaggio con Molinaro nel primo tempo, al 30'.Un pareggio che sta molto stretto ai biancorossi che hanno letteralmente fatto la partita. Recriminazioni per uno svarione difensivo che ha "consegnato" il penalty. Per la Cavese è un punto d'oro.Per la Team Altamura è il 12esimo risultato utile. Peccato per i tre punti mancati.