Team Altamura, un pareggio che sta molto stretto

Un pareggio che sta stretto al Team Altamura nella trasferta di Monopoli. I padroni di casa (in 10 contro 11 per un'espulsione) hanno raggiunto il pari negli ultimi minuti su calcio di rigore, con molte recriminazioni sia per la vittoria sfumata sia per la decisione arbitrale.Altamurani in vantaggio allo scadere del primo tempo con Rolando. Pareggia il Monopoli nel finale con un rigore calciato da Grandolfo. Per il tecnico Di Donato è stato concesso un rigore inesistente. Peraltro, è stato il secondo penalty fischiato dall'arbitro aretino Maccarini perché già a metà del primo tempo Viola ha sventato il vantaggio dei biancoverdi, parando il tiro dagli undici metri di Bruschi.Dichiarazioni post-partitaMolto duro l'allenatore Di Donato: "L'arbitro deve farsi un esame di coscienza. I ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Meritavamo ampiamente la vittoria. Purtroppo ci sono state delle decisioni arbitrali contro, sia nel primo e soprattutto nel secondo tempo. All'ultimo secondo un rigore inesistente. Ancora una volta una decisione contraria che ci fa lasciare l'amaro in bocca."Oggi - ha aggiunto - due clamorosi errori, due rigori inesistenti". E complessivamente nel campionato "i torti arbitrali sono tanti e troppi. Questo deve finire. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire ancora più forte".