Team Altamura, un gran gol che vale tre punti

Team Altamura - Sorrento 1-0Un grande gol di Lucchese dal limite dell'area, che si infila all'incrocio dei pali, ha deciso la partita contro il Sorrento nella 13esima giornata di ritorno della serie D, girone H. Terza vittoria consecutiva per i biancorossi che hanno fatto un decisivo sprint per la salvezza, posizionandosi ora a metà classifica e tirando più di un sospiro di sollievo. Anche se mancano ancora sei gare al termine e occorre continuare a tenere alta la guardia.La rete di Lucchese è stata firmata alla mezz'ora del primo tempo.L'Altamura ha controllato bene la gara, resistendo agli assalti del Sorrento che non è riuscito a impensierire più di tanto la difesa avversaria.Questo trittico di vittorie in sette giorni (le trasferte di San Giorgio a Cremano e Rotonda e il successo casalingo di oggi) restituiscono grande serenità a tutto l'ambiente altamurano che finalmente può fronteggiare la fase finale del torneo con minori patemi.