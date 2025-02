Team Altamura: un altro passetto avanti

Secondo pareggio consecutivo del Team Altamura. Al D'Angelo, contro il forte Catania, finisce 1-1. Padroni di casa in vantaggio con un rigore messo a segno da Leonetti, al 25°. Per lui è l'undicesimo gol stagionale con la maglia dell'Altamura. Pareggio sul finale del primo tempo di Jimenez con un colpo di testa. Il Catania ha terminato in 10, per l'espulsione di Stoppa.seguono altri dettagli