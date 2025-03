Team Altamura: un'altra vittoria sfumata nel finale

Vittoria sfumata all'ultimo respiro. Team Altamura pareggia in casa nello scontro diretto contro il Latina. Biancorossi in vantaggio con Leonetti, al 9' minuto del secondo tempo. Per lui è il dodicesimo gol in campionato. Il Latina pareggia in extremis con Crecco all'ultimo minuto. Ancora una beffa per l'Altamura come già era accaduto a Monopoli.Per Team Altamura è il terzo pareggio consecutivo per 1-1 (Monopoli, Catania, Latina). Prima in vantaggio e poi raggiunta in tutte e tre le gare.Con il risultato pieno, Team Altamura avrebbe ipotecato la salvezza, portandosi a +7 dal Latina che attualmente occupa i play-out. La distanza resta +4 ma in caso di esclusione del Taranto dal campionato di serie C, con azzeramento dei punti guadagnati, la situazione sarebbe favorevole alla squadra laziale che ha pareggiato una gara contro la formazione jonica. Quindi guadagnerebbe due punti. La gara di oggi tra Taranto e Crotone è stata rinviata, un segnale che fa pensare proprio a un'esclusione imminente.