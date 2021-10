Team Altamura, un'altra amara sconfitta a Bitonto

In serie D si è giocata la nona giornata del girone di andata. Nel girone H la Team Altamura incassa un'altra amara sconfitta contro la capolista, il Bitonto. Risultato finale: 1-2. Una trasferta molto difficile per la squadra biancorossa che ha ceduto solo in extremis dopo aver saputo tenere testa per l'intera gara.Si sapeva che sarebbe stata una gara difficile ma si sperava nella propensione esterna della Team che in questa stagione riesce a fare risultato solo lontano dal D'Angelo.E proprio i biancorossi sono andati in vantaggio con Tedesco nel primo tempo. I bitontini hanno subito ripreso il pallino della gara, ottenendo un calcio di rigore. Tiro parato da Giuliani ma sulla ribattuta è andato a segno Lattanzio. Negli ultimi minuti di gara, con una Team stanca ma ancora motivata, è arrivata la doccia fredda con la rete di Colella al 92', durante il recupero.Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca per il pareggio sfuggito proprio alla fine. Domenica prossima, al D'Angelo, è in programma un'altra gara molto impegnativa. Ad Altamura sarà di scena il Rotonda che con una progressione da ritmo play-off ha già recuperato gli otto punti di penalizzazione e ha superato la Team (ferma a 8 punti), staccandola di un punto.