Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa

Il Team Altamura è pronto a vivere il suo esordio casalingo in Serie C davanti al calore dei propri tifosi. Dopo la sconfitta rimediata a Caserta per 3-1, i biancorossi vogliono subito rialzarsi, ma al "D'Angelo" arriva un avversario di grande tradizione come il Crotone, anch'esso reduce da un ko interno contro il Benevento (1-2).Nelle ultime ore sono state comunicate due novità di mercato, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale. Il gol realizzato a Caserta porta la firma di Felice D'Amico, che tuttavia ha salutato la piazza biancorossa: l'attaccante è stato ceduto al Foggia a titolo definitivo, stesso percorso intrapreso da Francesco Rizzo, anche lui trasferitosi in rossonero. In entrata, invece, sono stati ufficializzati Mattia Florio, giovane attaccante classe 2003, e Franco Lepore, esperto esterno classe 1985 con un passato importante tra Lecce e Lecco, pronti a dare nuova linfa alla rosa biancorossa. Proprio sui due nuovi arrivati, nella conferenza stampa alla vigilia del match si è espresso mister Devis Mangia, affermando che sono due ragazzi che hanno tutte le caratteristiche per aiutare la squadra.Non mancherà l'affetto e il supporto dei tifosi, il fattore aggiunto, che darà spettacolo nella gara di domani e sul quale il tecnico si è espresso a riguardo: "Finalmente giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Sono anch'io curioso di vedere l'impatto che avrà, sicuramente ci porterà dei vantaggi, questo senza dubbio." ha dichiarato il mister visibilmente molto entusiasta di esordire nello stadio cittadino. "L'unica cosa che conosco io è garantire a tutti il massimo di quello che abbiamo dentro, il massimo delle nostre qualità e il massimo delle nostre energie per per portare avanti con onore la maglia la maglia che indossiamo." ha poi concluso.Nonostante la sconfitta a Caserta, il mister è contento della prestazione offerta dai suoi ragazzi che sono tutti disponibili e arruolabili domani. "Nessun cambio tattico, perchè io son convinto che analizzando le due gare che abbiamo fatto, ci sono tante cose positive e quindi dobbiamo mantenere la nostra idea. — ha espresso il mister — Non c'è niente da da modificare dal punto di vista mentale, secondo me, perché la squadra anche da quel punto di vista ha risposto come si deve sia nella gara sia in questa settimana di preparazione alla gara alla gara di domani." "Il Crotone sembra essere una delle squadre favorite senza dubbio — si è sbilanciato il tecnico biancorosso — ed è una squadra con ottime individualità e un ottimo allenatore, con una chiara idea di gioco. Noi però domani dovremmo cercare di fare la nostra gara."In attesa del fischio d'inizio, le parole del mister trasmettono fiducia e determinazione: il Team Altamura punta a riscattare subito la sconfitta iniziale e regalare una grande prestazione davanti ai propri sostenitori.Sulla formazione, nessuna anticipazione. Non è escluso che i due nuovi arrivati vengano subito impiegati.