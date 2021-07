Giovedì 22 luglio, alle ore 18.00, scade il termine fissato dalla Lega nazionale dilettanti serie D per l'iscrizione ai campionati. La Team Altamura è una società avente diritto. L'iscrizione viene effettuata solo attraverso piattaforma informatica, con presentazione dei documenti e della modulistica prevista, versamento dei costi di iscrizione e inoltro della fideiussione bancaria.In casa Team Altamura tutto ancora tace. L'ultima comunicazione ufficiale è di un mese fa quando la società ha ribadito "il disimpegno di tutti i suoi soci a fine della stagione in corso". Si sa soltanto, per espressa ammissione della stessa società, che sono arrivate "richieste concrete" provenienti da imprenditori di altre città interessati al titolo sportivo. La società attendeva proposte fino al 30 giugno, dichiarando di preferire "sempre soluzioni cittadine atte a non disperdere quanto fatto in tutti questi anni, dopodiché si valuteranno le decisioni da prendere".Ma si è mosso poco o niente. Non sono giunte novità. Dalle solite "voci di corridoio", non si sono fatte avanti altre società o cordate di imprenditori.E sempre in maniera ufficiosa si apprende che l'attuale società procederà all'iscrizione alla serie D. Non resta che attendere la conferma.Quali sono i progetti? Bisogna dare atto che è un'altra estate molto incerta a causa della diffusione del Covid-19. Si rischia un'altra annata senza gli incassi delle presenze allo stadio. E questo certamente determinerà la defezione degli abbonati che già nella passata stagione calcistica non hanno potuto prendere posto in tribuna a causa delle limitazioni imposte "dall'alto". Per chi deve investire e mettere mano al portafogli è impossibile fare una pianificazione.Tante incertezze. Questa settimana il quadro complessivo della situazione tenderà a chiarirsi.