Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo"

Esordio negativo stagionale in casa allo stadio Tonino D'Angelo per il Team Altamura, contro il Crotone, davanti a 1500 spettatori. Calabresi nettamente superiori: si impongono per 0-4.Mister Mangia schiera in campo: 1. Spina; 5. Zazza, 13. Poli, 38. Nicolao; 20. Mbaye, 8. Crimi, 4. Dipinto 16. Grande; 18. Silletti, 10. Curcio, 7. Rosafio. A disposizione: Viola, Turi, Simone, Florio, Esposito, Mogentale, Ganfornina, Nazzaro, Lepore, Dimola, Peschetola.Parte bene il Crotone che sfrutta al meglio la sua prima occasione e al 6º minuto si porta in vantaggio con il numero 9, Gomez. Gran parata di Spina che, al 12º minuto, respinge un gran tiro dai 20 metri. Primo episodio al FVS al minuto 14, il Crotone di mister Longo gioca la prima card poiché reclama un rigore su leggerissima trattenuta in area ma l'arbitro non concede il penalty. Successivamente ammonito Cargnelutti per proteste.Minuto 28, raddoppio del Crotone con un tiro a giro in area di rigore del numero 27 Maggio. Si porta sullo 0-3 il Crotone al 32º minuto con la zampata di Murano in area di rigore.Al minuto 35 il primo cambio di Mister Mangia. Esce il capitano Crimi per far spazio al neo arrivato Lepore. Al minuto 39 la prima occasione della squadra biancorossa, colpo di testa di Curcio su cross di Lepore e parata del portiere del Crotone. Dopo 4 minuti di recupero si va negli spogliatoi all'intervallo sul risultato di 0-3 per i calabresi.Parte il secondo tempo, passano appena 15 secondi e c'è lo 0-4 del Crotone siglato ancora una volta da Maggio, questa volta in ripartenza. Il Team Altamura prova a rialzare la testa qualche minuto più tardi con Curcio, ma il suo tiro termina alto. Sulla ripartenza, Spina evita lo 0-5.Al minuto 51 esce Mbaye, entra Ganfornina. Incontenibile Maggio stasera, che al minuto 57 sfiora la tripletta, ancora da solo in area di rigore, col pallone che sbatte prima sulla traversa e poi sulla linea ma per l'arbitro non è gol. Alla sostituzione, il numero 27 dei calabresi riceve la standing ovation del pubblico di casa. Minuto 67, ci prova Lepore da fuori area ma termina alto. Al minuto 73 ammonito Silletti per i biancorossi. Ultimi 3 cambi biancorossi, al 78º minuto escono Nicolao, Rosafio e Curcio e prendono il loro posto Simone, Mogentale e Nazzaro. Minuto 81, ammonito il neo entrato Mogentale per fallo tattico. Minuto 84, zampata di Lepore su cross di Mogentale ma la palla sbatte sulla parte esterna della rete dando l'illusione del gol. Dopo 2 minuti di recupero concessi dall'arbitro, termina la partita sul risultato di 0-4.Prossimo appuntamento per il Team Altamura previsto per Domenica 7 Settembre 2025, alle ore 20:30, nuovamente in casa contro la Cavese, valevole per la 3ª giornata di Serie C Girone C.A breve le dichiarazioni di mister Mangia.