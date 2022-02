Team Altamura, tre punti molto preziosi

Team Altamura - Virtus Matino 2-1Preziosissima vittoria della Team Altamura contro la pericolante Virtus Matino che chiude la classifica. Biancorossi ottengono tre punti grazie a una doppietta di Cancelliere, con un gol per tempo.Una gara molto concreta da parte della Team. Padroni di casa in vantaggio con Cancelliere, dopo una respinta del portiere su un tiro di Abreu. Sempre nel primo tempo raddoppio sfiorato, pure con Abreu, fermato dal palo.Nella ripresa il Matino si rimette in corsa con Rantucho. Di nuovo Cancelliere, molto abile in area di rigone su calcio d'angolo, riporta avanti gli altamurani.In classifica un bel balzo avanti, fuori dalla zona play-out che è ancora vicina ma gli altamurani hanno due partite ancora da recuperare.