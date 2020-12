Team Altamura, trasferta vincente in Campania

Dopo tre rinvii, è stata la volta buona. Nella trasferta campana sul campo della Puteolana, la Team Altamura passa in maniera convincente e torna a casa con i tre punti. Risultato finale: 1-3.Una doppietta di Croce e un gol di Guadalupi consentono alla squadra di Monticciolo di vincere sul campo Papa di Cardito. La Team sblocca il risultato a metà del primo tempo, 23', con Croce. Nella ripresa viene raggiunta dai flegrei. Il bis di Croce e il sigillo di Guadalupi (dopo una traversa colpita da Tedesco) assicurano il successo.Vittoria meritata su un campo difficile e pesante per la pioggia battente. Molta costruzione di gioco da parte della squadra biancorossa. Dopo una lunga "quarantena" è stata una domenica calcistica. La gara era slittata a causa dei rinvii voluti soprattutto dai padroni di casa (con tanto di polemica) per le positività ai tamponi del Sars Cov2. Il secondo rinvio era avvenuto quando la squadra altamurana era già in trasferta.Finalmente la Team è tornata a riassaporare il calcio e si è fatta trovare preparata per la circostanza.