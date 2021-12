Team Altamura torna alla vittoria

Team Altamura - Nocerina 2-0In una domenica segnata dal freddo gelido e dal campo pesante, torna alla vittoria la Team Altamura. A farne le spese, al D'Angelo, è la Nocerina. Le reti entrambe nel primo tempo, tutte e due le volte con lo zampino di Molinaro. Il primo a segnare è stato Tedesco, su una ribattuta del portiere ospite che ha respinto un tiro di Molinaro. E poi lo stesso ha firmato il raddoppio.Una vittoria con cui la squadra biancorossa si rimette in marcia dopo un periodo negativo che è costato la panchina a Pezzella. In panchina Leo Dibenedetto che, in due gare, annovera quattro punti. Nei momenti critici, l'apporto del tecnico altamurano si rivela sempre importante.L'Altamura era a secco di vittorie da più di un mese quando vinse la sua prima casalinga contro il Rotonda. Poi soltanto tre punti (in altrettanti pareggi) nelle ultime cinque gare. E oggi il bis casalingo tanto atteso.