Team Altamura torna a sorridere

Team Altamura si rimette in marcia. Dopo le due sconfitte di seguito contro il Nardò in casa e a Casarano, la squadra di Giacomarro ritrova il sorriso e si rilancia in classifica nella nona giornata di campionato di serie D, girone H. In trasferta in terra campana, la squadra biancorossa regola agevolmente la gara di Angri e la fa sua con una rete per tempo. I marcatori sono Molinaro e Bolognese.Un successo grazie al quale l'Altamura risale al secondo posto. E ora si pone all'ascolto del risultato della gara di cartello tra il Fasano capolista e il Casarano.(seguono aggiornamenti)