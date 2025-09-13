Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23

Serie C del Team Altamura, si gioca la 4ª giornata. Ad attendere i biancorossi una trasferta insidiosa, a Bergamo contro l'Atalanta U23. I nerazzurri reduci da una sorta di turno di riposo a causa del rinvio della partita dovuta ai nazionali, nell'ultima gara giocata proprio in casa si sono imposti per 6-2 contro il Casarano. Sull'avversario si è espresso Mister Devis Mangia nella conferenza stampa alla vigilia del match: "È una squadra di qualità, con dei giocatori di talento sicuramente importanti. Ne citerei soltanto alcuni come Vavassori, Cortinovic, Cissé, Panada perché sono giocatori di livello importante e con un grande futuro davanti a loro."Il Team Altamura è reduce dalla vittoria in casa all'ultimo minuto contro la Cavese per 2-1 targata Simone-Curcio. "Ho avuto i segnali che mi aspettavo perché la squadra ha fatto una partita con il giusto atteggiamento e la giusta attitudine e quindi è ciò che mi aspettavo. - ha spiegato l'allenatore riguardo l'ultima partita per poi spostare il focus sulla trasferta di Bergamo - Noi abbiamo la nostra idea di calcio, il nostro atteggiamento e con quello andiamo avanti. Adesso vediamo, abbiamo ancora un allenamento e vediamo un po' come stanno alcuni giocatori."Vista la difficoltà della trasferta, il tecnico si è soffermato sulla prestazione e la crescita collettiva: "Secondo me la prestazione è quella che poi porta ad ottenere i risultati. A livello di maturità non mi sembra di dover sottolineare nulla. Bisogna continuare su questa strada."Il punto sugli indisponibili: "Non verranno con noi Peschetola e Agostinelli. Ci sono ancora un paio di situazioni da valutare ma le valuteremo dopo l'ultimo allenamento di oggi." ha concluso il mister ai microfoni.Appuntamento, quindi, domenica 14 settembre 2025 ore 15:00 per Atalanta U23 - Team Altamura visibile su Sky al canale 254 e NOW.