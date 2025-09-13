Team Altamura
Team Altamura
Calcio

Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23

Trasferta a Bergamo per i biancorossi, sperando di confermarsi

Altamura - sabato 13 settembre 2025 17.55
Atalanta U23 - Team Altamura
4ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 14 Settembre 2025, ore 15:00
Bergamo, Stadio Comunale "Caravaggio"

Serie C del Team Altamura, si gioca la 4ª giornata. Ad attendere i biancorossi una trasferta insidiosa, a Bergamo contro l'Atalanta U23. I nerazzurri reduci da una sorta di turno di riposo a causa del rinvio della partita dovuta ai nazionali, nell'ultima gara giocata proprio in casa si sono imposti per 6-2 contro il Casarano. Sull'avversario si è espresso Mister Devis Mangia nella conferenza stampa alla vigilia del match: "È una squadra di qualità, con dei giocatori di talento sicuramente importanti. Ne citerei soltanto alcuni come Vavassori, Cortinovic, Cissé, Panada perché sono giocatori di livello importante e con un grande futuro davanti a loro."

Il Team Altamura è reduce dalla vittoria in casa all'ultimo minuto contro la Cavese per 2-1 targata Simone-Curcio. "Ho avuto i segnali che mi aspettavo perché la squadra ha fatto una partita con il giusto atteggiamento e la giusta attitudine e quindi è ciò che mi aspettavo. - ha spiegato l'allenatore riguardo l'ultima partita per poi spostare il focus sulla trasferta di Bergamo - Noi abbiamo la nostra idea di calcio, il nostro atteggiamento e con quello andiamo avanti. Adesso vediamo, abbiamo ancora un allenamento e vediamo un po' come stanno alcuni giocatori."

Vista la difficoltà della trasferta, il tecnico si è soffermato sulla prestazione e la crescita collettiva: "Secondo me la prestazione è quella che poi porta ad ottenere i risultati. A livello di maturità non mi sembra di dover sottolineare nulla. Bisogna continuare su questa strada."

Il punto sugli indisponibili: "Non verranno con noi Peschetola e Agostinelli. Ci sono ancora un paio di situazioni da valutare ma le valuteremo dopo l'ultimo allenamento di oggi." ha concluso il mister ai microfoni.

Appuntamento, quindi, domenica 14 settembre 2025 ore 15:00 per Atalanta U23 - Team Altamura visibile su Sky al canale 254 e NOW.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura: vittoria al cardiopalma Team Altamura: vittoria al cardiopalma I biancorossi s'impongono 2-1 con la Cavese. In gol Simone e Curcio
Team Altamura a caccia della prima vittoria Team Altamura a caccia della prima vittoria Dopo i ko di Caserta e contro il Crotone
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo" Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo" I calabresi si impongono sui biancorossi per 0-4
Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa Al D’angelo arriva il Crotone
Team Altamura: falsa partenza in campionato Team Altamura: falsa partenza in campionato Nel posticipo sconfitta 3-1 a Caserta
Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta Mangia: "A Casarano buona prestazione"
Coppa Italia: esordio amaro per Team Altamura Coppa Italia: esordio amaro per Team Altamura Sconfitta a Casarano
Presentata la nuova stagione del Team Altamura Presentata la nuova stagione del Team Altamura Le dichiarazioni del tecnico Mangia
Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune
13 settembre 2025 Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune
Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio
12 settembre 2025 Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio
Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino
12 settembre 2025 Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino
Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa
11 settembre 2025 Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa
"Daspo urbano " per tre giovani altamurani
11 settembre 2025 "Daspo urbano" per tre giovani altamurani
Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande
11 settembre 2025 Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande
Grano: prezzo ancora in picchiata
10 settembre 2025 Grano: prezzo ancora in picchiata
La Soccer Altamura presenta la nuova stagione
10 settembre 2025 La Soccer Altamura presenta la nuova stagione
Pallacanestro: nasce la Dream Basket Altamura
10 settembre 2025 Pallacanestro: nasce la Dream Basket Altamura
Nuove funzioni sociali per i beni confiscati alla mafia
9 settembre 2025 Nuove funzioni sociali per i beni confiscati alla mafia
Sport e periferie, ottenuti i fondi per nuova struttura
9 settembre 2025 Sport e periferie, ottenuti i fondi per nuova struttura
Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva
9 settembre 2025 Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.