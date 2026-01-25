Team al D'Angelo
Team al D'Angelo
Calcio

Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo

Con l'Atalante u23 un 1-1 equilibratissimo. Grande al 4° gol stagionale

Altamura - domenica 25 gennaio 2026 15.29
23ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Atalanta U23 1-1
44' Comi (ATA); 47' Grande (ALT);

Ultima gara del mese di Gennaio allo stadio "Tonino D'Angelo" per il Team Altamura che, nel match valevole per la 23ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi Girone C, affronta l'Atalanta U23 di mister Pagliuca, che sostituisce Bocchetti per squalifica. Il match termina 1-1, al gol di Comi allo scadere di primo tempo risponde Grande in apertura di secondo, che diventa così il miglior marcatore della squadra con 4 gol.

Mister Devis Mangia recupera solo Esposito e deve rinunciare anche stavolta a Florio, Simone, Agostinelli e Nicolao. I biancorossi scendono in campo così: 97. Alastra; 5. Zazza, 13. Poli, 18. Silletti (c); 21. Mogentale, 6. Doumbia, 30. Nazzaro, 37. Falasca; 7. Rosafio, 10. Curcio, 16. Grande;
A disposizione: Spina, Viola, Suazo, Mbaye, Esposito, Dimola, Fraccalvieri, Peschetola, Dipinto, Fantoni.

L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco, nel quale regna l'assoluto equilibrio da parte di entrambe le squadre fino al minuto 44 dove, nell'unica occasione, Ghislandi pesca in area Comi che la insacca alle spalle di Alastra portando in vantaggio i nerazzurri. Per i biancorossi unica occasione di Curcio al 31' che termina fuori e l'intervallo termina 0-1 per gli ospiti.

Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Grande approfitta di un pasticcio difensivo dei nerazzurri e sigla l'1-1 che durerà fino alla fine del match, equilibrato in entrambi i tempi. Pareggio giusto che accontenta entrambe le compagini.

Team Altamura rimane momentaneamente all'11º posto in classifica con 27 punti. Appuntamento adesso per il 1º Febbraio 2026, alle ore 14:30 per Trapani-Team Altamura, valevole per la 24ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6, Poli 5.5 (46' Esposito 6), Silletti 6, Mogentale 6, Doumbia 6 (67' Dipinto 6), Nazzaro 6, Falasca 6.5 (88' Mbaye SV), Rosafio 5.5 (77' Peschetola SV), Curcio 6, Grande 7.5

Dichiarazioni post-gara
Mister Devis Mangia in conferenza stampa post partita: "Michele (Grande, ndr) è un giocatore fondamentale per noi, per le caratteristiche che ha. E poi è un giocatore che comunque ha uno strappo quando riceve palla tra le linee, che dà fastidio ed è bravo ad arrivare sulle seconde palle e sporche, quindi è una caratteristica che cerchiamo di sfruttare, Secondo noi è una risorsa in questo modo, poi Michele può giocare penso da tutte le parti, adesso ci devo pensare magari domenica, visto che sto finendo i difensori centrali, vedo un po' se... (ride, ndr).
A Trapani con la migliore formazione possibile perché dobbiamo cercare di dare continuità, a me del resto mi interessa poco, poi eventualmente in altri momenti della stagione sarà qualcun altro, sarà la società che eventualmente dirà qualcosa a riguardo, non certo io.
Noi nel primo tempo, dove secondo me si poteva creargli qualche fastidio in più, abbiamo avuto una percentuale un po' troppo alta di errori tecnici, nel primo controllo, nella scelta finale. Però per il resto va bene così, anche perché loro secondo me hanno dei giocatori che, se non credo di sbagliarmi, faranno una carriera in un certo livello… poi vediamo se mi sbaglio."
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta Mister Mangia: “Squadra di altissimo livello, con giocatori di grande prospettiva.”
Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare Rosafio e Grande regalano tre punti pesanti (1-2)
Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese Mister Mangia: “Voglio massima attenzione e determinazione fin da subito"
Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi Curcio sigla lo 0-1 negli ultimi 15 minuti e i biancorossi tornano alla vittoria
Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Mister Mangia: “Credo fortemente in questa squadra e in questo progetto”
Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata Team Altamura, doppio colpo di mercato in entrata Dopo la cessione di Franco, arrivano il portiere Alastra e il terzino Falasca
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti Un blackout che costa lo 0-2 a favore della Casertana
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana Mister Mangia: “Non accetto il minimo calo di tensione da parte di nessuno”
Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no
25 gennaio 2026 Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta
24 gennaio 2026 Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta
Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off
24 gennaio 2026 Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off
Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”
24 gennaio 2026 Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
23 gennaio 2026 Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
23 gennaio 2026 Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
23 gennaio 2026 Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone
22 gennaio 2026 Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone
Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici
22 gennaio 2026 Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici
Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza
22 gennaio 2026 Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza
9
Studenti del Liceo Federico II: noi siamo i più penalizzati dai lavori
21 gennaio 2026 Studenti del Liceo Federico II: noi siamo i più penalizzati dai lavori
Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano
21 gennaio 2026 Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.