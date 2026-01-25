Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo

Ultima gara del mese di Gennaio allo stadio "Tonino D'Angelo" per il Team Altamura che, nel match valevole per la 23ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi Girone C, affronta l'Atalanta U23 di mister Pagliuca, che sostituisce Bocchetti per squalifica. Il match termina 1-1, al gol di Comi allo scadere di primo tempo risponde Grande in apertura di secondo, che diventa così il miglior marcatore della squadra con 4 gol.Mister Devis Mangia recupera solo Esposito e deve rinunciare anche stavolta a Florio, Simone, Agostinelli e Nicolao. I biancorossi scendono in campo così: 97. Alastra; 5. Zazza, 13. Poli, 18. Silletti (c); 21. Mogentale, 6. Doumbia, 30. Nazzaro, 37. Falasca; 7. Rosafio, 10. Curcio, 16. Grande;A disposizione: Spina, Viola, Suazo, Mbaye, Esposito, Dimola, Fraccalvieri, Peschetola, Dipinto, Fantoni.L'arbitro dà il via alla prima frazione di gioco, nel quale regna l'assoluto equilibrio da parte di entrambe le squadre fino al minuto 44 dove, nell'unica occasione, Ghislandi pesca in area Comi che la insacca alle spalle di Alastra portando in vantaggio i nerazzurri. Per i biancorossi unica occasione di Curcio al 31' che termina fuori e l'intervallo termina 0-1 per gli ospiti.Le squadre al rientro dagli spogliatoi danno il via alla seconda frazione di gioco. Grande approfitta di un pasticcio difensivo dei nerazzurri e sigla l'1-1 che durerà fino alla fine del match, equilibrato in entrambi i tempi. Pareggio giusto che accontenta entrambe le compagini.Team Altamura rimane momentaneamente all'11º posto in classifica con 27 punti. Appuntamento adesso per il 1º Febbraio 2026, alle ore 14:30 per Trapani-Team Altamura, valevole per la 24ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.Le pagelle: Alastra 6.5; Zazza 6, Poli 5.5 (46' Esposito 6), Silletti 6, Mogentale 6, Doumbia 6 (67' Dipinto 6), Nazzaro 6, Falasca 6.5 (88' Mbaye SV), Rosafio 5.5 (77' Peschetola SV), Curcio 6, Grande 7.5Dichiarazioni post-garaMister Devis Mangia in conferenza stampa post partita: "Michele (Grande, ndr) è un giocatore fondamentale per noi, per le caratteristiche che ha. E poi è un giocatore che comunque ha uno strappo quando riceve palla tra le linee, che dà fastidio ed è bravo ad arrivare sulle seconde palle e sporche, quindi è una caratteristica che cerchiamo di sfruttare, Secondo noi è una risorsa in questo modo, poi Michele può giocare penso da tutte le parti, adesso ci devo pensare magari domenica, visto che sto finendo i difensori centrali, vedo un po' se... (ride, ndr).A Trapani con la migliore formazione possibile perché dobbiamo cercare di dare continuità, a me del resto mi interessa poco, poi eventualmente in altri momenti della stagione sarà qualcun altro, sarà la società che eventualmente dirà qualcosa a riguardo, non certo io.Noi nel primo tempo, dove secondo me si poteva creargli qualche fastidio in più, abbiamo avuto una percentuale un po' troppo alta di errori tecnici, nel primo controllo, nella scelta finale. Però per il resto va bene così, anche perché loro secondo me hanno dei giocatori che, se non credo di sbagliarmi, faranno una carriera in un certo livello… poi vediamo se mi sbaglio."