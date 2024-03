Team Altamura, stop a Martina: distanze si accorciano

Al Team Altamura non è bastata la folta presenza di tifoseria biancorossa, arrivata con svariati pullman a Martina Franca, con la speranza di festeggiare un risultato importante. I padroni di casa del Martina hanno battuto i biancorossi 2-0, con reti di Rizzo (25') e di Palermo (88').Alla squadra di Giacomarro non sono mancate le occasioni. Ghiottissima quella al 15' della ripresa con salvataggio sulla linea da parte dei padroni di casa, evitando così il pareggio.Le distanze tra Team e Martina si accorciano ma restano larghe (7 punti di distacco). Al terzo posto si conferma l'Andria (8 punti). Vincono anche Nardò e Matera.Mancano sette partite al termine del campionato. Per singolare coincidenza di calendari, Altamura e Martina sei volte su sette hanno come avversarie le stesse squadre. Ecco i rispettivi spezzoni:Altamura: prossima gara in casa contro Santa Maria del Cilento; poi gare contro Fasano, Barletta, Paganese, Gallipoli, Bitonto, Matera.Martina: prossima gara in casa contro il Fasano; poi gare contro Angri, Paganese, Santa Maria Cilento, Gallipoli, Matera, Gallipoli.