Team Altamura sorprendente a Cerignola

Sussulto d'orgoglio della Team Altamura. Nella quinta giornata di serie D, girone H, conquista la prima vittoria stagionale sul campo del forte Audace Cerignola. Squadra biancorossa decisamente più vivace rispetto a quanto era stato visto nelle precedenti gare.Una partita del riscatto. Il successo si è compiuto nella ripresa. Decisivo il gol di Molinaro (ancora lui in rete) al 57'. E sei minuti dopo i padroni di casa, con Malcore, hanno sbagliato un calcio di rigore che è stato parato da Giuliani.Sotto tono la prestazione dei cerignolani. Mentre la Team, più motivata, è riuscita a fare propria la partita. Così in pochi giorni si passa da una grande amarezza, con tanto di dubbi sulla campagna acquisti e sulla scelta dell'allenatore, ad un rinnovato spirito positivo. In classifica sale a 4 punti, ancora nella parte bassa ma con qualche impiccio in meno.