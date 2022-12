Team Altamura, sorpasso al Nardò

Vittoria. E sorpasso al Nardò. Il girone di andata si chiude nel migliore dei modi per la Team Altamura. Il successo casalingo di oggi (2-1) consente alla squadra di Ginestra di superare la squadra salentina nella zona play-off.Gara palpitante. Nel primo tempo è il Nardò a rompere il ghiaccio e a passare in vantaggio.Nella ripresa riesce la rimonta. Prima il pareggio con un bel gol di Di Pinto, a segno con un forte tiro scagliato appena fuori dall'area di rigore. E i tre punti arrivano con un gol di testa, su cross di Murtas.Bella e convincente prestazione. La Team Altamura, grazie alla striscia positiva in campionato, ha ripreso la posizione a cui ambiva all'inizio della stagione. E ora farà in modo di confermarsi.